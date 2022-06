Letta: "Subito una legge sul suicidio assistito"

ROMA - Il segretario del Pd, parlando nel corso dell'evento "Repubblica delle ldee 2022", è intervenuto sul caso di Federico Carboni. Il 44enne tetraplegico di Senigallia (Ancona) è stato il primo paziente in Italia a ottenere il suicidio medicalmente assistito."È una storia forte - seconeo Letta -, che ci interroga tutti e che ci dice come la politica, il Parlamento, le leggi siano in ritardo. La storia di oggi dimostra che ci si deve occupare di diritti mentre ci si occupa di altro. Significa fare un Paese moderno che capisce quali sono i punti di avanzamento. C'è voluta la Corte costituzionale, che ha fatto bene il suo lavoro. Non altrettanto bene il Parlamento, che continua a latitare. Adesso è al Senato la norma che deve recepire quanto deciso dalla Corte costituzionale. C'è pieno e totale impegno del Pd a far sì che questa proposta diventi legge. Se questa legislatura si concludesse senza la norma sul suicidio assistito sarebbe una vergogna totale. Chi affronta questi temi in modo sguaiato, facendoci campagna elettorale, alzando i toni, sbaglia fortissimamente".