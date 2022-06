La sostenibilità raccontata ai bambini con Dragolì e Dragolà

Da sempre legata alla terra, una delle più grandi soddisfazioni di Saclà è quella di agire responsabilmente nei confronti della natura. L’obiettivo è quello di partire dal meglio della natura per restituirle ciò che le spetta, investendo costantemente in ricerca e sviluppo, dando luce a progetti di ampio respiro che abbracciano queste tematiche. Dal progetto #ThanksPlanet simbolo dell’impegno legato alla sostenibilità che l’azienda sta intraprendendo da alcuni anni con l’obiettivo di ispirare modelli di vita positivi, improntati al benessere delle persone e alla salute del Pianeta, passando per #IMercoledìAntispreco, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari in collaborazione con Banco Alimentare, Saclà ha deciso per il 2022 di mettere al centro i più piccoli, accompagnando le future generazioni in scelte capaci di generare impatti positivi e buone abitudini. Da sempre legata alla terra, una delle più grandi soddisfazioni di Saclà è quella di agire responsabilmente nei confronti della natura. L’obiettivo è quello di partire dal meglio della natura per restituirle ciò che le spetta, investendo costantemente in ricerca e sviluppo, dando luce a progetti di ampio respiro che abbracciano queste tematiche. Dal progetto #ThanksPlanet simbolo dell’impegno legato alla sostenibilità che l’azienda sta intraprendendo da alcuni anni con l’obiettivo di ispirare modelli di vita positivi, improntati al benessere delle persone e alla salute del Pianeta, passando per #IMercoledìAntispreco, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro gli sprechi alimentari in collaborazione con Banco Alimentare, Saclà ha deciso per il 2022 di mettere al centro i più piccoli, accompagnando le future generazioni in scelte capaci di generare impatti positivi e buone abitudini.





Ed è proprio partendo da questi presupposti che Saclà ha deciso di lanciare una speciale promo on-pack valida dal 1/06/2022 al 31/07/2023 dedicata ai bambini, per promuovere temi legati alla sostenibilità: acquistando una confezione bi-pack OlivOlì verdi snocciolate Saclà verranno dati in omaggio due stickers contenenti i consigli di Dragolì e Dragolà. I draghetti Saclà raccontano così 10 abitudini sane tra cui giocare all’aria aperta, riutilizzare, includere, rispettare e differenziare i rifiuti, puntando a fare del bene al Pianeta e a chi ci vive.

Dragolì e Dragolà consigliano in modo semplice e divertente comportamenti responsabili, spiegando ai bambini come fare del bene alla Terra attraverso piccole pillole valoriali nella direzione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Ogni giorno, azione dopo azione i Draghetti Saclà con i loro consigli e la loro simpatia nel seminarli, ci insegnano che possiamo fare la differenza. Un’iniziativa che investe sul futuro dei più piccoli, accompagnandoli in un percorso in salita, partendo dall’importanza dei valori che legano inscindibilmente l’Azienda con la Terra.