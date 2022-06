Il Mago, tra pop e cantautorato nel nuovo singolo 'Le Fate'

E' disponibile in tutti gli store digitali Le Fate, il nuovo singolo del cantante barese Giuseppe Lassandro - in arte Il Mago - distribuito da Ada Music (partner di Warner Music Italia) che segna una nuova maturità artistica per l’artista, frutto di un’introspezione personale, a compimento di un percorso artistico che segue al suo album d’esordio, ‘Per Sempre’. 'Le Fate' è una poesia che ci accompagnerà per l'estate, un inno alla vita e a vivere le proprie emozioni. Una ballad, tra pop e cantautorato, che arriva dritto al cuore.

Le Fate racconta di una ragazza alla quale la vita non sorride da un po’ e ciò la porta a buttare via il suo tempo ad abbattersi ogni giorno. Un brano dedicato all'estate e alla voglia di rimettersi in gioco.

Le canzoni de Il Mago nascono da esperienze di vita e da momenti che condivide con le persone a lui care e cerca di interpretare e trasformarle in musica. Tra i suoi prossimi progetti, sono in cantiere molti brani e dopo l'estate sarà rilasciato il suo nuovo album. Vorrei che la musica cambiasse i miei piani - racconta Il Mago - facendomi vivere solo e soltanto grazie a lei.