(Agenzia Vista) - Roma, 22 Giugno 2022 - "Per quanto riguarda il sostegno a Draghi, non è messo in discussione. Ieri siamo stati messi molto in difficoltà ma come vedete il nostro appoggio a questo Governo non è stato in discussione". Lo afferma il leader del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa. /