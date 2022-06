Come prevenire il pericolo alimentare della Shigella



La Shigella può causare un tipo di malattia gastrointestinale chiamata shigellosi, molto contagiosa. Questa malattia può causare convulsioni e problemi a lungo termine come l'artrite. Chiunque può ammalarsi di shigellosi, ma le classi di consumatori più a rischio sono i bambini molto piccoli e gli anziani, che possano avere sintomi gravi. I sintomi in genere durano 5-7 giorni, la maggior parte dei casi vengono risolti senza necessità di ricovero.





La maggiore fonte di questo batterio sono le feci di una persona infetta che possono contaminare un alimento, per scarso rispetto delle norme igieniche. Un esempio di trasmissione può essere tramite, un lavaggio non efficace delle mani di una persona affetta dopo essere stata in bagno, o dalla contaminazione degli alimenti primari da parte di letame, fogne e acqua contaminata.

Gli alimenti che sono comunemente collegati a questo patogeno sono quelli che possono essere facilmente contaminati dalle mani di un addetto alla manipolazione degli alimenti, oppure nelle produzioni primarie, che possono essere contaminate da acqua o letami contaminati

Un’ampia varietà di alimenti può essere contaminata da Shigella, questi includono insalate pronte al consumo con patate, gamberetti, tonno, pollo, tacchino, frutta e lattuga, polpette di riso, fagioli, budino, fragole, spinaci, ostriche crude, e latte.