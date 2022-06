Bombardamenti sull'Ovest dell'Ucraina

Intanto il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta preparando una visita a Kiev con il premier italiano Mario Draghi ed il presidente francese Emmanuel Macron. Lo rivela la Bild, citando ambienti del governo francese e ucraino. Aggiungendo che i tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del summit del G7, in programma a fine giugno.

Intanto i civili rifugiati nell'impianto chimico Azot hanno iniziato a lasciare il complesso. Lo rende noto la Tass citando l'ambasciatore di Lugansk in Russia. All'interno dello stabilimento si trovano circa 800 persone tra militari e civili.Il presidente Usaha accusato gli ucraini di aver 'ignorato' gli avvertimenti sull'imminente invasione russa a febbraio. In Italia, intanto, è polemica per la vicena relativa al viaggio a Mosca del leader del Carroccio