Berlusconi vuole tornare in campo

ROMA - Intervenendo durante un comizio a Monza, I'ex Presidente del Consiglio ha preannunciato il suo ritorno ufficiale in politica. "Andrò in televisione e organizzerò un grande convegno al mese", ha detto il leader di Forza Italia. È molto fiducioso anche sulle sorti del suo partito, che prevede in netta crescita da qui prossimi mesi.