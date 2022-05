Ruby ter: pm chiedono condanne a 6 anni per Berlusconi, 5 anni per Karima

MILANO - Il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per Silvio Berlusconi accusato di corruzione in atti giudiziari nel processo sul caso Ruby ter e 5 anni di reclusione contro Karima El Mahroug, ovvero la ex 'rubacuori Ruby', accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, nella parte finale dell'atto d'accusa del processo milanese sul caso Ruby ter.Il sostituto procuratore e il pm Luca Gaglio hanno chiesto 28 condanne, tra cui quelle di Silvio Berlusconi e Karima El Mahroug, nel processo Ruby ter.Tra le richieste c'era la condanna a 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza di Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex lealista del Cavaliere. Accusa contestata anche al giornalista Carlo Rossella per il quale sono stati chiesti 2 anni.Chieste pene fino a 5 anni per venti ragazze, ex ospiti delle serate di Arcore, il cui silenzio sarebbe stato comprato dall'ex presidente del Consiglio. Chiesti 6 anni e 6 mesi per Luca Risso. Ad essere assolto, per i pm, solo Luca Pedrini.