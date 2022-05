- Ray Liotta, noto ai più per l'interpretazione di Henry in 'Quei bravi ragazzi', è morto nel sonno a 67 anni nella Repubblica Domenicana. Liotta, nella sua lunga carriera, ha spesso alternato ruoli da 'duro' a commedie come 'Una moglie per papà' con Whoopy Goldberg. Il suo esordio nel cinema avviene con 'Qualcosa di travolgente', grazie all'amico Bauer, per raggiungere la consacrazione con il capolavoro di Scorsese.