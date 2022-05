Rapina da film a Parigi: malviventi con i kalashnikov in una boutique di Chanel

PARIGI - I rapinatori hanno fatto irruzione nel negozio nel cuore della città armati di fucili d'assalto e sono usciti poco dopo con il bottino in alcuni borsoni. Poi la corsa spericolata in moto, tutti vestiti di nero e con il volto coperto da un casco integrale. Secondo fonti di polizia non ci sarebbero feriti, anche se resta ignoto, al momento, l'ammontare del bottino.