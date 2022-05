Nuova tragedia per Nick Cave: morto il secondo figlio

LONDRA - Il cantante ha annunciato la scomparsa del figlio maggiore Jethro. Il 31enne lavorava come attore e modello. Al momento non sono note le cause della morte.A confermare la scomparsa del giovane, attore e modello, è stato lo stesso Cave, che in una nota ha scritto: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento". Di recente al ragazzo era stata diagnostica la schizofrenia.Il musicista aveva già perso un altro figlio nel 2015, in seguito a un incidente.Il musicista ha altri due figli, Luke, di 30 anni, dal suo primo matrimonio con Viviane Carneiro, e Earl, 21, dal suo matrimonio con Susie Bick.