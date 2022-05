Il Ministero degli Esteri britannico Liz Truss, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della situazione in Ucraina intimando a Putin il ritiro dai territori occupati in Ucraina: "Putin deve perdere in Ucraina e dobbiamo vedere restaurata la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina: su questo siamo molto chiari". Truss ha assicurato che nessuno tra Usa e Gb voglio attuare un cambio di regime a Mosca.