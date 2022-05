Italiano trovato morto in Inghilterra: si indaga per omicidio

SHEFFIELD - Un 34enne pugliese, Carlo Giannini, è stato trovato morto in un parco di Sheffield. L'uomo lavorava in un ristorante della città inglese.La morte del 34enne risalirebbe alla notte tra l'11 ed il 12 maggio. Giannini da tempo non viveva più con la sua famiglia a Mesagne. Dopo alcune esperienze lavorative in Germania, da diversi mesi si era trasferito in Inghilterra, trovando impiego in un ristorante.La polizia ha aperto un'indagine per omicidio e sta cercando di ricostruire l'accaduto.