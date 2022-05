illycaffè presenta Oasi e Flamingo: due nuove ricette per rinfrescare ogni pausa estiva



Con Oasi e Flamingo, le due nuove proposte illycaffè per l'estate 2022, l'inconfondibile blend 100% Arabica di illy Cold Brew si unisce alla leggerezza dell'avena, alla dolcezza dello sciroppo d'acero e all'energia della curcuma o della barbabietola, portando l'esperienza del caffè verso nuove frontiere di gusto e colore perfette per rinfrescare ogni pausa estiva. Ottenuto grazie all'infusione a freddo del migliore caffè illy 100% arabica, illy Cold Brew preserva tutti gli aromi del blend illy, esaltandone il gusto senza aggiungere zuccheri, aromi, coloranti e conservanti. Un'alternativa originale, gustosa e senza calorie: la soluzione ideale per un target attento alle nuove tendenze e a uno stile di vita sano.





Oasi rende accessibile a tutti il miraggio di una pausa caffè fresca e naturale, grazie alla sua combinazione di illy Cold Brew e curcuma, a cui si uniscono i sapori dello sciroppo d’acero e della bevanda vegetale a base di avena. Gusto e leggerezza insieme, per un’esperienza all’insegna della freschezza.

Con Flamingo, invece, la pausa caffè si tinge di rosa: la ricetta a base di illy Cold Brew, a cui si uniscono i sapori dello sciroppo d’acero, dell’avena e della polvere di barbabietola, regala un tocco pink da assaporare in qualsiasi momento della giornata.

Le due proposte sono state curate nei minimi dettagli dall’Università del caffè illy per ricreare, anche visivamente, due atmosfere estive per eccellenza: il giallo intenso e avvolgente della sabbia di un’oasi e l’emozione del rosa vivace di una distesa di fenicotteri in uno specchio d’acqua.

Oasi e Flamingo sono disponibili nei due formati da 170 ml e da 300ml nei caffè illy a partire da maggio.

I principali punti vendita in cui si può trovare la ricetta sono: Milano Gae Aulenti, Milano Rinascente, Venezia Giardini Reali, Parigi Auber e Londra South Kensington.