Eliachesuona segna un altro colpo vincente con il brano 'Bradipo Tridattilo'

Tra gli appuntamenti che vedranno coinvolto Eliachesuona, il 19 maggio sarà ospite nell'ambito del Salone di Torino. I testi dei suoi brani verranno presentati nell'ambito del "Premio Inedito" dove, in qualità di finalista, è in lista per la vittoria ‘’Premio Inedito 2022" al miglior testo.

Sabato 28 maggio si esibirà all'Auditorium Concilliazione a Roma, nell'ambito della serata "Bullo Man" organizzata dal Centro Nazionale contro il bullismo: Bulli Stop, presentando "Talpa dal muso stellato" . L'evento che sarà presentato da Enrico Papi, vedrà esibirsi Leo Gassman, Martina Attili e molti altri artisti.







Dopo l'ottimo riscontro ricevuto con “La talpa dal muso stellato”, il precedente pezzo del cantautore romagnolo, Eliachesuona torna a farci emozionare con 'Bradipo tridattilo', un intreccio di indie e soul, con un testo che si concentra su tre temi fondamentali: una relazione tossica fatta tra due persone che non comunicano, relazione raccontata in questa canzone dove l’incomunicabilità di coppia rappresenta insieme alla critica che il personaggio fa alla società odierna che gli risulta troppo veloce e che non riesce a decifrare.Eliachesuona racconta: ''Nel pezzo raffiguro il personaggio principale come un bradipo proprio come metafora della sua lentezza nel apprendere certi meccanismi ed in questo senso, ne do una definizione ironica. Nel tema affronto anche il tema del bodyshaming: il personaggio si lamenta del fatto che il suo partner, quello più avulso nella tecnologia e che utilizza ogni momento della sua vita come scusa per immortarlo tramite telefono, non solo critichi i suoi ritmi che non fanno parte del mondo moderno, ma arriva anche a criticarlo per il vestiario e per il modo di comportarsi, che non è tipico dei suoi standard e del suo modo di fare.