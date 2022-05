“Dinosauri”, l'emozionante viaggio tra passato e realtà di Cabrio

DINOSAURI” (distribuzione Artist First) è il nuovo singolo di CABRIO, in uscita in digitale e in radio il 20 maggio. Il brano, che dà il via al nuovo progetto del cantautore siciliano, sarà accompagnato dal videoclip, disponibile online a breve.

“Il brano gioca su immagini fantastiche, paradossali e colorate, eppure è malinconico e nostalgico, nato per il fatto di essermi sentito stretto in questa realtà - racconta Cabrio - Quante volte ci è capitato di pensare al passato? Tante, e troppo spesso non riusciamo a distogliere l’attenzione da quello che era e che adesso, per forza di cose, non c’è più. Ciò che succede intorno a noi influisce tremendamente sui nostri stati d’animo. Negli ultimi due anni ci siamo trovati dentro a una pandemia e, adesso, a una guerra che ci sta distruggendo anche economicamente. La realtà e il presente sono raccontati nella seconda strofa del brano, dove i fatti della vita prendono una piega più vissuta, attuale e responsabile. Rimane però una certezza all’inizio e in fondo al brano… i dinosauri si sono estinti”.

Dinosauri, scritto da CABRIO con la partecipazione del cantautore toscano Guzzim è composto dallo stesso Cabrio insieme ad Antonio Stella e Stefano Radice. Quest’ultimo, membro dei Moscova, si è occupato anche del missaggio e del mastering. Le chitarre sono state affidate alle sapienti mani di Domenico Giordano, anche lui dei Moscova. Il brano è stato registrato presso il Loud Studio di Bovisio Masciago (MB) e il Cabrio’s Studio di Messina (ME). Da sempre molto creativo e prolifico, Cabrio ha spesso pubblicato singoli che non hanno mai fatto parte dei suoi album: “Il profeta lo scrisse” (2017), “Io ci voglio credere” feat. Ricky Portera (2017), “Fly” feat. Dinastia (2017), “Fly” feat. Ricky Hombre Libre (2018), la cover “Il grande Mazinga” (2020) che ha riscosso una notevole attenzione, con quasi 40.000 visualizzazioni su YouTube e passaggi in numerose radio nazionali e internazionali, la cover di “Magic Shop” (2021) dedicata al maestro Franco Battiato, “Scivola” (2021) e “Anni ’90 (Max docet)” (2021).

Cabrio (Angelo Soraci), cantautore pop. Chitarrista apprezzato, ha suonato con Massimo Luca, Paolo Pilo e Ricky Portera. Ha partecipato nel 2014 alla semifinale nazionale de Il Cantagiro e a Sanremo Giovani con il brano “Pensa”; nel 2015 è entrato tra i 60 finalisti al Festival con “Piccola (ma che storia è mai questa?)”. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo ep autoprodotto, “Pensa”. “Penso a lei” è stata tra le canzoni semifinaliste di Area Sanremo 2019 ed è stata selezionata tra le 150 finaliste di Primo Maggio Next 2020. Nel 2019 Cabrio ha vinto il contest “City of guitars”, a Locarno (CH). Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo ep, “Duepuntozero”. Cabrio è anche ideatore insieme alla giornalista Francesca Binfarè della pagina di micro-recensioni musicali @leuovaindie, co-autore e co-conduttore del podcast Ca(l)cio e pepe.