Cinque bambini ustionati durante le prove di una recita a scuola: un ferito grave

BERGAMO - L'incidente è avvenuto in una scuola materna di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Secondo le prime informazioni, le ustioni sarebbero state provocate da un rogo scoppiato mentre i bambini erano impegnati a cuocere alcuni snack.Immediato l'intervento dei soccorsi: feriti anche tre papà.Ad intervenire sul posto cinque ambulanze, i vigili del fuoco, oltre a due elicotteri per i soccorsi da Brescia e da Bergamo. Presenti anche la Polizia locale e i carabinieri di Dalmine e Treviglio.Dei cinque bambini feriti la più grave è una bimba di 4 anni, che ha riportato ustioni multiple e che è stata trasferita con l'elisoccorso del 118 di Bergamo all'ospedale Buzzi di Milano in codice rosso.