Castelfidardo, ciclista in gara piomba in volata sul pubblico: morto direttore sportivo

CASTELFIDARDO (AN) - Il corridore friulano Nicola Venchiarutti era a soli 400 metri dal traguardo della 'Due giorni marchigiana'. Forse a causa del contatto con un avversario ha perso il controllo della bici e ha travolto il 41enne Stefano Martolini, morto per i traumi riportati. Nicola Venchiarutti, 23enne friulano di Osoppo, è sempre stato vigile e collaborativo con i sanitari ma le sue condizioni sono apparse da subito critiche e per questo sarà tenuto sotto osservazione dall’equipe medica che lo sta seguendo.