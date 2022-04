L'Inter liquida la pratica Verona con un 2 a 0

(via Inter fb)





Il tocco in area del centrocampista italiano su cross perfetto di Perisic lascia presagire il predominio interista. L'ala croata è tra i migliori in campo e scalda spesso i guanti di Montipó. In realtà gli scaligeri lasciano spazi eccessivi al centrocampo nerazzurro in cui anche Dumfries è una spina nel fianco, anche se imprecisa. Anche la seconda rete dell'Inter è frutto di ottimi fraseggi. Dimarco innesca Perisic che pennella per Dzeko che non può sbagliare a pochi metri dalla porta.



Gli uomini di Inzaghi tornano a giocare sul velluto e gestire la partita. Il Verona ci prova soprattutto nella ripresa con il tiro di Simeone intercettato da Handanovic. L'attaccante argentino e Caprari vengono fermati puntualmente da Skriniar. Entra D'Ambrosio per De Vrij affaticato, Gosens per Correa e l'Inter torna a disputare un calcio convincente andando alla ricerca della terza. Dzeko va vicino alla doppietta personale colpendo il palo e D'Ambrosio nel finale potrebbe regalare il tris. Il Verona ha provato senza pungere, ma l'Inter intende ribaltare i punti di distanza dal Milan.

- L'Inter tallona il Milan a più uno in classifica. È bastato vincere contro la Juve per rimettersi sulla corsia di sorpasso della serie A. Con autorevolezza e personalità l'anticipo del sabato è vincente per i nerazzurri che battono per 2-0 il Verona a San Siro. Con Lautaro squalificato al fianco di Dzeko c'è Correa, mentre in difesa torna De Vrji. Chance anche per Dimarco che fa rifiatare Bastoni. La squadra di Inzaghi si impone già nel primo tempo in cui Barella e Dzeko regalano la vittoria.