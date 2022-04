Guerra in Ucraina: nuovo tentativo di evacuare i civili da Mariupol

Si apre oggi, intanto, il 37esimo giorno di conflitto in Ucraina, in cui dovrebbe avvenire l'annunciata ripresa dei negoziati a distanza, anche con la speranza che finalmente venga aperto il corridoio umanitario che consenta ai 160-170.000 civili intrappolati a Mariupol di lasciare la città, dopo giorni di tentativi andati a vuoto - l'ultimo ieri - e prima dell'imminente, temuto attacco finale russo alla città martire sul Mare d'Azov.

KIEV - Il ministero della Difesa russo ha dato il via libera a un nuovo tentativo di organizzare un corridoio umanitario dalla città assediata. Secondo il presidente ucraino, Mosca si starebbe riorganizzando in vista di una nuova offensiva sul Donbass e nel Sud del Paese.Le forze russe si stanno raggruppando e si preparano a sferrare "possenti attacchi" contro il Donbass e il sud dell'Ucraina, a cominciare da Mariupol: l'Sos è dello stesso presidente ucraino in un nuovo messaggio video lanciato nel cuore della notte.Intanto un incendio si è sviluppato in un deposito di petrolio nella regione di Belgorod, in territorio russo non lontano dal confine ucraino, e Mosca ne attribuisce la responsabilità all'attacco di due elicotteri delle forze ucraine, entrati nello spazio aereo russo a bassa quota. Lo rende noto il governatore dell'Oblast di Belgorod.Sono almeno otto i serbatoi di petrolio incendiati in un presunto attacco di elicotteri ucraini a un deposito di carburante nella regione russa di Belgorod, secondo quanto scrive la Tass che cita fonti locali. Nel frattempo il ministero russo per le emergenze - fa sapere sempre la- ha inviato sul posto almeno 170 vigili del fuoco coadiuvati da 50 mezzi per spegnere il rogo, che viene descritto di notevoli dimensioni.