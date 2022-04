Gastronomia: arriva Pan Piumino con i Supereroi della morbidezza

Una vera e propria missione quella dei PanPiumini, i nuovi Supereroi della morbidezza: salvare il mondo dalle mani di chi lo vuole privo di colori, sapori e gusto! Cinque amici che diventano supereroi per incredibili avventure piene di allegria e bontà. Una vera e propria missione quella dei PanPiumini, i nuovi Supereroi della morbidezza: salvare il mondo dalle mani di chi lo vuole privo di colori, sapori e gusto! Cinque amici che diventano supereroi per incredibili avventure piene di allegria e bontà.





Cinque ragazzi, ognuno con caratteristiche e peculiarità diverse, sempre insieme al simpatico Fantasmino, il guardiano che li accompagna in ogni sfida e che dona loro i superpoteri. Grazie ai superpoteri, ecco che Vincenzo si trasforma in Energy e diventa il ragazzino più forte del mondo, il paladino della giustizia; al suo fianco Sofia che diventa Bella, in grado di donare bellezza a tutto ciò che la circonda. C’è poi Pablo che con la sua energia instancabile si tramuta in Fuego, in grado di alterare la dimensione delle cose con il calore del suo corpo. Clara, l’amica perfetta, diventa Tenerina la bimba più morbida della terra che rende tenero e soffice anche un pezzo di cemento. Infine Cesare super intelligente, alias Lievitus con il potere di rendere grandi le cose.

Da oggi i PanPiumini, i nuovi Supereroi della morbidezza, accompagneranno con le loro avventure e sfide le confezioni di Pan Piumino, il primo pane ideato per bambini, per una missione dal sapore assicurato.

Pan Piumino è il primo pane per bambini, preparato senza zuccheri aggiunti e disponibile in una nuova formulazione. Una ricetta semplice che prevede solo 6 ingredienti di alta qualità e sicuri perché provenienti da agricoltura biologica: farina di grano tenero, acqua, semola rimacinata di grano duro, olio extra vergine di oliva, lievito naturale e sale marino. Nella nuova ricetta è stato diminuito l’apporto di sale: Pan Piumino risulta così il pane con meno sale della sua categoria. Sempre morbido grazie alla lunga lievitazione naturale e dal vero sapore di pane: due caratteristiche che rendono Pan Piumino il pane morbidissimo e gustoso.

Pan Piumino è una garanzia per le mamme: è fonte di proteine, contiene poco sale e poco lievito e presenta un basso contenuto di grassi saturi proclamandosi la merenda ideale per i più piccoli. Uno spuntino sano, leggero e goloso, ideato e pensato per i bambini di 4-10 anni.

Pan Piumino è un’assoluta novità nel mondo dei pani morbidi, le sue fette sono senza crosta e più piccole rispetto alle tradizionali fette Pan Piuma: risultano così più pratiche da tenere in mano e facili da mordere.

Realizzate senza aggiunta di zuccheri, coloranti, conservanti e additivi, le fette di Pan Piumino sono anche più spesse e ideali a scuola, come spezzafame o in qualsiasi momento della giornata. Possono inoltre essere utilizzate per realizzare ricette dolci e salate come per esempio pizzette, tiramisù, torte di compleanno e girelle al cioccolato!

Le nuove confezioni di Pan Piumino con i Supereroi della morbidezza, diventano ancora più accattivanti per i bambini creando un mondo magico a loro dedicato e verranno proposte simultaneamente in assortimento, così da rendere ancor più coinvolgente l’esperienza d’acquisto.