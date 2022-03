Ucraina: terminato nuovo round di colloqui

Si è svolto oggi il nuovo round di colloqui tra le delegazioni ucraine e russe in video-conferenza. I negoziati riprenderanno domani, dopo una "pausa tecnica". Il vicecapo dell'ufficio del presidente Zelensky, Ihor Zhovkva, ha dichiarato di ritenere che la posizione di Mosca sia più costruttiva di quanto non fosse in precedenza."Invece di darci un ultimatum o linee rosse o chiedere all'Ucraina di capitolare, ora sembrano avviare negoziati costruttivi", ha detto il collaboratore di Zelensky a Radio 4's Today. Lo riporta la Bbc. In mattinata era arrivato, però, un appello del ministro ucraino Kuleba via twitter.Il presidente Zelensky dal canto suo ha sostenuto che con la Russia sono "colloqui difficili". "Questa sera riferiremo il risultato", ha detto Zelensky in un messaggio video. Zelensky parlerà mercoledì al Congresso degli Stati Uniti."A coloro che all'estero hanno paura di essere trascinati nella terza guerra mondiale. L'Ucraina combatte con successo. Abbiamo bisogno di voi per aiutarci a combattere. Forniteci tutte le armi necessarie", ha scritto in Kuleba su Twitter. "Applicate più sanzioni alla Russia e isolatela completamente. Aiutate l'Ucraina a costringere Putin al fallimento e scongiurerete una guerra più grande", chiede il ministro ucraino.