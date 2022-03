ROMA - "Ci sono bombe russe che stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di guerra". Così il ministro degli esteri Luigi Di Maio a Mattino 5."No", non stiamo entrando in guerra. "Stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto, fornendo supporto. E' un paese invaso da Putin, è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non stiamo entrando in guerra stiamo facendo arretrare Putin", ha aggiunto il ministro degli Esteri.