Ucraina, Cremlino: "Compromesso possibile secondo modello svedese". No di Zelensky

Prende forma un "compromesso" sull'Ucraina neutrale secondo il modello svedese o austriaco "è possibile", annuncia il Cremlino. "Questa è un'opzione che viene discussa ora e che può essere considerata un compromesso" dice il portavoce del CremlinoIpotesi che però non convince il premier ucrainoche punta i piedi e rifiuta il modello austriaco o svedese di neutralità del Paese chiedendo garanzie di sicurezza."L'Ucraina è in uno stato di guerra diretta con la Russia. Pertanto, il modello può essere solo ucraino", spiega il capo negoziatore ucrainoribadendo il rifiuto da parte di Kiev del modello svedese o austriaco di neutralità. L'Ucraina, sottolinea, vuole "garanzie di sicurezza assoluta" contro la Russia con un "accordo i cui firmatari si devono impegnare ad intervenire a fianco di Kiev in caso di aggressione".Sul campo di battaglia intanto i bombardamenti russi hanno colpito la torre televisiva di Vinnytsia, città sulle rive del fiume Buh nell'Ucraina centrale, riferisce The Kyiv Independet.L'attacco russo ha danneggiato la torre, secondo il governatore di Vinnytsia