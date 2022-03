(via Torino Fc)

TORINO - I granata passano in vantaggio con una rete del difensore brasiliano Bremer e poi protestano per un calcio di rigore non concesso dall'arbitro su Belotti. I nerazzurri, apparsi sotto tono, trovano il pareggio solo nei minuti finali della partita. La squadra di Inzaghi ora è terza in classifica.