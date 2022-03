Russi e ucraini stanno usando Tinder per comunicare sulla guerra

La maggior parte dei profughi, in gran parte donne, in fuga dall'Ucraina si sta dirigendo nei Paesi limitrofi: alcune di loro hanno trovato supporto e ospitalità grazie all'app di incontri.Tante persone hanno risposto all'appello offrendo supporto e contatti. Un uomo ha messo a disposizione gratuitamente un appartamento a Bucarest e, dopo aver saputo che le donne ucraine non erano dirette in quella direzione, le ha messe in contatto con una conoscente a Siret che è riuscita a trovare posto per loro in un monastero.Molti utenti stanno usando Tinder anche per aggiornare i cittadini russi sulla guerra in corso, aggirando la censura.In tanti, infatti, hanno raccontato sui social di aver spostato la loro posizione di Tinder a Mosca o San Pietroburgo e di essere riusciti a discutere con i propri match russi dell'invasione.