E' scattata l'ora legale: da oggi un'ora di 'luce' naturale in più

ROMA - Fino a ottobre avremo questo orario. Il tramonto, a partire da questa domenica, sarà quindi un'ora più tardi rispetto all'ora solare in vigore soprattutto in autunno/inverno. Questo permetterà di risparmiare parecchia energia. Ti sei ricordato di cambiare l'ora a tutti gli strumenti che non lo fanno automaticamente?