Cessate il fuoco della Russia

(ANSA/AFP)

- La Russia, per voce del Ministro della difesa Sojgu, avrebbe dato disponibilità ad una pausa dell'offensiva militare russa in terra ucraina allo scopo di poter aprire dei corridoi umanitari, per permettere ai civili ucraini per lasciare il Paese: "Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento".Ieri l'Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva adottato una risoluzione che condanna l'invasione russa dell'Ucraina, con 141 Paesi che hanno votato a favore, cinque contrari e 35 astenuti. Per essere adottata, la mozione doveva essere approvata dai due terzi dei Paesi membri. L'esito è stato superiore a quella di una analoga mozione di condanna della Russia per l'annessione (incruenta) della Crimea nel 2014, che aveva ricevuto 100 sì, 11 no e 58 astensioni.Il documento non ha valore legalmente vincolante ma è politicamente molto significativa.