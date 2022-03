Blinken: "Non abbiamo strategia per un cambio di regime a Mosca"

- "Penso che il presidente e la Casa Bianca ieri sera abbiano sottolineato semplicemente che Putin non può avere il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o contro chiunque altro", ha detto dopo che già ieri sera la Casa Bianca aveva precisato le parole di Biden. "Come ci avete sentito dire ripetutamente, non abbiamo una strategia per un cambio di regime a Mosca". Con queste parole il segretario di Stato Usa Anthony Blinken ha tenuto a precisare la posizione degli Usa dopo il discorso tenuto da Biden a Varsavia. Anche Macron è intervenuto sull'argomento bacchettando il leader Usa che aveva definito Putin 'macellaio', per evitare "una escalation né di parole né di azioni".