FRANCOFORTE - La Banca centrale europea lascia, secondo le previsioni, i tassi d'interesse fermi: il tasso principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. A comunicarlo la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo.La Bce "concluderà gli acquisti netti tramite il programma App nel terzo trimestre" se i dati in arrivo confermeranno lo scenario d'inflazione, aggiunge l'istituto in una nota.