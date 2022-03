Arrestato il figlio della donna uccisa a coltellate a Cologno Monzese

COLOGNO MONZESE (MI) - Il 28enne è il principale sospettato dell'omicidio di una donna di 61 anni avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. In casa c'erano anche due sorelle gemelle di 24 anni. L'allarme è scattato verso le 4.30, dopo che le forze dell'ordine sono state chiamate dai vicini allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione della vittima, rimasta vedova una quindicina di anni fa, quando suo marito era morto per un infarto.I rilievi dei carabinieri della compagnia di Sesto e del nucleo investigativo del comando provinciale hanno cristalizzato la scena dell'omicidio e hanno accertato che a uccidere la 60enne con numerose coltellate al torace e al petto sarebbe stato proprio il giovane, al termine di un litigio. Il 28enne, impiegato e incensurato, si trova ora all'ospedale di Sesto San Giovanni (Mi) piantonato dalle forze dell'ordine e formalmente in stato di fermo.