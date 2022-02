Tennis: Sinner positivo al Covid

Al suo posto a Rotterdam giocherà il francese Jo Wilfried Tsonga. Sinner ha giocato l’ultima partita di tennis il 26 Gennaio nei quarti di finale degli Australian Open a Melbourne, incontro che ha perso col greco Stefanos Tsitsipas.

Jannik Sinner è risultato positivo al Covid. Lo hanno comunicato gli organizzatori del torneo di tennis di Rotterdam in Olanda, al quale il ventenne altoatesino doveva partecipare da Lunedì 7 a Domenica 13 Febbraio. Sinner è stato posto in isolamento domiciliare e dovrà stare in quarantena per 7 giorni.