Sanremo, al via la terza serata: si esibiscono tutti i 25 big





"Buon lavoro, presidente - ha dichiarato Amadeus -, per esprimere la gratitudine e l'affetto che proviamo. Lei è stato un punto di riferimento e lo è stato anche oggi quando ha ricordato l'importanza della cultura, delle arti, del teatro, cinema e musica".



Quindi Amadeus ha voluto rendere omaggio a Mattarella con un ricordo musicale: "Lei nel 1978 alla Bussola di Viareggio con sua moglie e suo fratello Piersanti era tra i fortunati dell'ultimo leggendario concerto di Mina. E allora ecco 'Grande grande grande' che è quello che pensiamo di lei".



La vetrina del festival di Sanremo ospita questa sera Elisa Balsamo, campionessa del mondo di ciclismo su strada, che regala da Amadeus la maglia con cui ha vinto il campionato del mondo.



Questa sera si esibiscono tutti e 25 i big in gara. Votano la demoscopica (grazie a Noto sondaggi) e il pubblico da casa grazie al televoto.

SANREMO – Al via la terza serata del Festival di Sanremo '22 con l’esibizione di Giusy Ferreri. Il festival in apertura di serata ha reso omaggio al presidente Mattarella che oggi ha giurato per il mandato bis.