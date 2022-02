Ragazzo travolto e ucciso da un'auto nel Milanese

CESANO BOSCONE (MI) - E' successo a Cesano Boscone. Un 21enne è stato investito da una'auto ed è morto. "Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente. E una tragedia", dice il sindaco del Comune.Tutto è accaduto poco prima delle 20 nel tratto in cui si affacciano diversi grandi centri commerciali. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe cercato di attraversare la strada statale (tre corsie per senso di marcia) in un punto lontano dal semaforo e scavalcando il guard rail.L'automobilista se l'è trovato davanti, nella corsia centrale, non facendo in tempo nemmeno a frenare. L'impatto è stato violentissimo e il 21enne è morto sul colpo: i sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.