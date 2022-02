Mondiale per club, il Chelsea trionfa per la prima volta

(via Chelsea Fc fb)

Il Chelsea vince per la prima volta nella sua storia il Mondiale per Club. Supera 2-1 in finale ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti dopo i tempi supplementari il Palmeiras. Nel secondo tempo al 10’ gli inglesi passano in vantaggio con Lukaku di testa su cross di Hudson Odoi. Secondo gol consecutivo per l’attaccante belga dopo quello realizzato nella semifinale vinta dagli inglesi 1-0 con gli arabi dell’Al Hilal. Al 19’ i brasiliani pareggiano con Veiga su rigore dato per un fallo di mano di Thiago Silva.

Nel secondo tempo supplementare al 12’ Havertz su rigore concesso per un fallo di mano di Garcia, segna la rete decisiva per il successo del Chelsea. Per il portiere della squadra inglese Mendy secondo titolo vinto nel 2022 dopo quello col Senegal in Coppa d’Africa. Il Chelsea è la quarta squadra inglese a vincere il Mondiale per Club dopo i due successi del Manchester United nel 1999 e nel 2008 e il trionfo del Liverpool nel 2019.