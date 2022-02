Milano, inaugurata la prima sede istituzionale di UTA ITALY

Organizzazione approvata dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) nella categoria di statuto consultivo speciale ai sensi della risoluzione ECOSOC del 1996/31 iscritta al registro (CH-550.1.160.191.0), nel 2019 l' Assemblea Generale nomina la Dottoressa Rossana Rodà Presidente del Comitato tecnico – culturale – sociale per la cooperazione ed il rafforzamento delle relazioni degli Stati Nord/Sud.



L' Assemblea Generale nomina nel mese di luglio 2021 la Presidente Rossana Rodà responsabile della sede in Italia (Presidente).



L'Agenzia già presente in diversi Stati ha la prima sede in Italia.



La presidente Rossana Rodà, che è anche fondatrice dell'associazione benefica Haziel International (costituita nell'anno 2013), dell'associazione economica denominata Asigitalia (costituita nell 'anno 2017) e del Centro di formazione professionale Italiano a Tunisi (costituito nell' anno 2018), raggiunta telefonicamente alla domanda su come riesca a raggiungere tali obiettivi, ha risposto: "E' una scelta di vita, una missione affinché tutti i popoli possano avere benessere,non certamente per arricchimento personale, ma per dare dignità a chi è stata tolta. Bisogna credere sempre che ognuno di noi può dare un contributo a rendere la vita di qualcun altro migliore. Realizzare progetti di natura economica, sociale, culturale, dare formazione ai giovani, alle donne e ad uomini,non solo si arricchisce la vita di chi riceve ma anche i Paesi che contribuiscono alla realizzazione. Ringrazio il Direttore Gianvico Camisasca ed i Vicepresidenti Avv. to Daria Pesce e Avv. to Tito Zanfagna per il lavoro sul territorio".

MILANO - E' stata oggi inaugurata la prima sede istituzionale dell'Organizzazione UTA ITALY, in Via Colonnetta, n. 5 a Milano. Premesso che l'Agence United Towns Agency , denominata UTA, Organizzazione internazionale per la cooperazione ed il rafforzamento delle relazioni degli Stati Nord/Sud.