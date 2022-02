Le navi della Nato nel porto di Catania

CATANIA - Continuano le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica nel Mediterraneo. Tra le fregate ormeggiate nel porto della città siciliana in questi giorni, c'è anche la nuova HMS Trent della Royal Navy.Nel porto siciliano sono ormeggiate diverse fregate dell’Alleanza Atlantica: la spagnola F103 Blas de Lezo, la fregata FFH336 delle forze armate canadesi già impegnata in passato in altre missioni Nato.Nella flotta ormeggiata nel porto siciliano anche un mezzo navale militare turco.