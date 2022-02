Lanciato il satellite italiano Cosmo SkyMed

Dopo quattro rinvii, è partito il secondo satellite di nuova generazione che permetterà all'ltalia di migliorare il suo sistema di osservazione della Terra.I dati raccolti, che hanno scopi sia civili che militari, saranno anche commercializzati.I primi satelliti della costellazione Cosmo SkyMed sono attivi da oltre 15 anni e il loro obiettivo principale è fornire servizi duali, ossia per usi civili e militari, grazie ai dati che è in grado di rilevare giorno e notte e in qualsiasi condizione meteorologica, grazie al radar ad apertura sintetica (Sar).