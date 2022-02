Europa League: il Napoli pareggia 1-1 a Barcellona

(via Ssc Napoli fb)

Nell’andata dei Play Off di Europa League il Napoli pareggia 1-1 al “Camp Nou” col Barcellona. Nel primo tempo al 29’ i partenopei passano in vantaggio con Zielinski, con una conclusione da posizione favorevole su cross di Elmas. Seconda rete in questa stagione di Europa League per il centrocampista polacco. Al 44’ Ferran Torres dei blaugrana di testa non riesce a schiacciare in porta.

Nel secondo tempo al 14’ il Barcellona pareggia con Ferran Torres su rigore concesso per un fallo di mano di Juan Jesus. Al 18’ Jordi Alba degli spagnoli sfiora il gol. Al 90’ Mertens dei campani va vicino alla rete. Un risultato importante per il Napoli. La partita di ritorno si giocherà Giovedì 24 Febbraio alle 21 al “Diego Armando Maradona”.