Coppa D'Africa: trionfa per la prima volta il Senegal

Per il Senegal una vittoria importante dopo le finali di Coppa d’Africa perse nel 2002 col Camerun e nel 2019 con l’Algeria. Grande gioia nel Senegal per Manè che gioca nel Liverpool in Inghilterra e Koulibaly decisivo in tante partite col Napoli. Delusione nell’ Egitto per Salah, fondamentale in molte gare nel Liverpool.

- Il Senegal vince per la prima volta nella sua storia la Coppa d’Africa. Supera 4-2 ai rigori in finale l’Egitto a Youndè in Camerun. I tempi regolamentari e i supplementari terminano 0-0. Manè realizza il rigore decisivo per il successo del Senegal. Per l’Egitto errore determinante ai rigori di Lasheen che si fa parare il tiro dal portiere Mendy.