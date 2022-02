Allarme Nyt: 50mila vittime con l'invasione russa

L'attacco all'Ucraina, secondo il Nyt, avrebbe effetti devastanti, con circa 50mila vittime civili, 33mila tra i militari e 5 milioni di rifugiati in fuga in Europa. Secondo il quotidiano, Biden avrebbe allertato gli alleati europei che Mosca avrebbe raggiunto il 70% delle forze necessarie per l'invasione di Kiev, che secondo i loro piani dovrebbe essere completata in due giorni.

Il New York Times lancia l'allarme di un ormai imminente attacco russo in Ucraina, che dovrebbe avvenire per la seconda metà di febbraio.