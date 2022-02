Aggrediscono con ascia e coltello la sorella: arrestati due gemelli 17enni

BRESCIA - I giovani hanno accoltellato la sorella maggiore mentre dormiva. Poi sono scappati in strada e sono stati fermati dai carabinieri. La 22enne, aggredita per futili motivi, è stata operata e non è in pericolo di vita.Dovrà tornare in sala operatoria, ma non è in pericolo di vita. In ospedale c'è anche uno dei due gemelli, che durante la colluttazione si è ferito a una mano. Entrambi hanno confessato nell'interrogatorio di fronte al pubblico ministero: disposta la custodia cautelare in carcere.