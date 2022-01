Portati in caserma la madre e due uomini. Da chiarire come la piccola abbia raggiunto il ballatoio. In corso le indagini della polizia.

TORINO - La bambina è precipitata dal quarto piano di un edificio a Torino. Ora si trova ricoverata in gravi condizioni, dopo aver riportato diverse lesioni, tra cui traumi gravissimi al cranio e al torace.