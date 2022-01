Serie B: Buffon del Parma positivo al Covid

In Serie B il portiere del Parma Gigi Buffon è positivo al Covid. Lo ha comunicato la società emiliana. Buffon è in isolamento come prevede il protocollo anti Covid. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a un tampone. Riprenderà ad allenarsi quando tornerà negativo.

Il Parma riprenderà oggi pomeriggio le sedute di allenamento. Nei prossimi giorni gli altri calciatori del Parma saranno sottoposti ai tamponi per verificare se ci saranno altre positività nel gruppo squadra. La situazione è molto preoccupante.