Morta bimba di 2 anni ricoverata per Covid

ROMA - Trasferita d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma, una bimba di due anni originaria di Crotone è morta nella notte con un volo d'emergenza. Le condizioni di salute della piccola si sono aggravate dopo aver contratto il virus.La bimba, come spiegava l'aeronautica in una nota, era arrivata in volo, in "imminente pericolo di vita a causa di una grave insufficienza respiratoria". Secondo quanto emerso, era stata male a casa, quindi le sue condizioni si erano aggravate tanto che avevano spinto i sanitari calabresi a disporre il trasferimento d'urgenza."La paziente era arrivata già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali", hanno spiegato in una nota congiunta l'unità di crisi covid della regione Lazio e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù: "Nonostante tutti i tentativi dei sanitari, la bambina è deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Ai familiari va il più profondo sentimento di cordoglio e vicinanza".