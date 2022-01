Metsola ricorda Sassoli in televisione: "Era un grande uomo"

ROMA - La presidente del Parlamento europeo, ospite della trasmissione Che tempo che fa', sceglie di ricordare David Sassoli con parole intense. "Ho perso un amico. Era un grande presidente e un grande uomo, riempiva ogni camera in cui entrava con il suo sorriso gentile", ha dichiarato in diretta."Gli importava di ogni parlamentare e aveva a cuore i principi dell’Europa. Ha preso decisioni coraggiose durante la pandemia, voglio portare avanti i suoi valori", ha aggiunto Metsola in un ricordo commosso dell'ex giornalista scomparso.