L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” mette in guardia da nuove mail di phishing

Il 2022 è iniziato con segnalazioni di nuove e diverse tipologie di truffe online, alle quali i truffatori ricorrono per sottrarre ai cittadini dati personali, bancari e postali.



“Sono ormai numerosissime le richieste di aiuto che sono pervenute nel mese di gennaio all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” da parte di utenti rimasti vittime di nuove tipologie di phishing” afferma l’avv. Emilio Graziuso, responsabile dell’Associazione.

Dall’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” fanno sapere, infatti, che i cittadini, in alcuni casi, hanno ricevuto false comunicazioni di avvisi relativi al proprio Green Pass, con le quali i mittenti (in apparenza le e-mail sembrano inviate dal Ministero della Salute) invitano i destinatari a cliccare su link fasulli per effettuare eventuali controlli.

In altri casi, invece, le e-mail contengono falsi atti di citazione da parte dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza e dal Commissariato P.S. Online che inducono i cittadini a contattare i truffatori per fornire giustificazioni ed effettuare pagamenti.

Come afferma la dott.ssa Irene Zapparata, responsabile del dipartimento dell’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” dedicato alla tutela del consumatore dalle truffe online, le metodologie con cui i truffatori cercano di carpire dati personali agli utenti del web sono sempre più specializzate nell’ingannare potenziali vittime con tranelli sempre più verosimili e al passo con i tempi.

“A tal riguardo – sostiene la dott.ssa Irene Zapparata – l’associazione è impegnata in una campagna informativa per mettere in guardia i consumatori da fenomeni di questo tipo: l’informazione è, infatti, la prima forma di tutela. Proprio per questo abbiamo redatto un apposito vademecum che vuole essere un valido strumento utile ai cittadini per individuare le truffe informatiche e non rimanerne vittime”.

L’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” fa, quindi, un bilancio del primo mese di attività del proprio dipartimento interno dedicato al contrasto delle truffe informatiche.

“Siamo stati quotidianamente impegnati nel monitoraggio delle varie tipologie di truffe informatiche e nella raccolta e catalogazione delle segnalazioni pervenute dai cittadini – dichiara la dott.ssa Zapparata – i quali stanno mostrando una sempre maggiore attenzione e cautela, frutto anche dell’attività di informazione e sensibilizzazione costante realizzata dalla nostra Associazione.

Siamo, inoltre, particolarmente soddisfatti del fatto che i cittadini, anche quando non sono rimasti vittime di tale tipologia di truffe, comunque, in molti casi, stanno segnalando all’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” le email sospette agli stessi pervenuti o delle quali hanno avuto notizia.

Questo comportamento di collaborazione attiva dei cittadini con l’Associazione, ci permette di analizzare in tempi reali i nuovi tentativi di phishing”

