Djokovic sarà espulso dall'Australia

SYDNEY - Il tennista serbo, al centro da giorni di una querelle mediatica senza precedenti, dovrà lasciare l'Australia e non giocherà gli Open: la Corte federale ha respinto il suo appello contro il governo. Il visto gli era stato negato per le irregolarita dei documenti anitari per l'ingresso nel Paese.Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dal Paese dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per motivi di salute pubblica.I giudici della Corte federale hanno respinto all'unanimità il suo appello a rimanere per difendere il titolo all'Australian Open che si aprono domani. "La decisione del tribunale è che la richiesta sia respinta con le spese legali a carico del tennista", si apprende nella sentenza giunta alla vigilia dell'inizio del torneo durante il quale il serbo avrebbe tentato il record del 21° titolo del Grande Slam.