Bambino ucciso dai botti in Olanda, grave un altro minore

HAAKSBERGEN - Dramma in Olanda, dove tre bambini di 12 anni si erano fermati a osservare un uomo intendo ad accendere un petardo nella città di Haaksbergen, nonostante il divieto imposto a livello nazionale per Capodanno.L'esplosione ha colpito due di loro: uno è morto sul colpo, l'altro è in gravi condizioni.