Terrore in India: leopardo entra nella scuola e attacca uno studente in classe

Il quindicenne Lakhiraj Singh, studente della scuola, ha notato il leopardo quando ha cercato di entrare in classe alle 8:30. Singh ha spiegato che si è “allontanato” dopo aver visto il leopardo, ma nel momento in cui lo ha fatto l’animale ha attaccato. Il leopardo lo ha morso sia sul braccio che sulla schiena, spingendolo a gridare aiuto. Le grida dello studente hanno messo in allarme gli insegnanti e gli altri studenti.





Nel frattempo il leopardo è corso in un’altra classe. Il personale ha immediatamente mandato tutti gli studenti a casa e ha chiuso i cancelli dell’edificio nel tentativo di contenere il felino, che può essere visto nei filmati delle telecamere di sorveglianza che si aggira tra sedie e banchi. I funzionari forestali hanno raggiunto la scuola intorno alle 10.00, con il funzionario forestale del distretto che ha spiegato che tutte le vie di fuga per il leopardo erano state sigillate.





Con l’aiuto di cinque membri del team dell’ONG Wildlife SOS, il grosso felino è stato finalmente salvato dopo un’operazione durata più di nove ore. Il medico veterinario di Wildlife SOS, il dottor Rahul Prasad, è riuscito a immobilizzare il leopardo usando un’iniezione di sedativo somministrata attraverso una finestra. Una volta sedato, il leopardo è stato spostato in una gabbia e successivamente rilasciato nella divisione forestale di Shivalika a Saharanpur.





Mentre lo studente è stato trasportato in ospedale, ma non è in gravi condizioni. In India, l'habitat della fauna selvatica si sta restringendo a causa della dispersione umana. Il ripetersi di questi episodi, con grandi felini ma anche con elefanti, ha seminato il panico nel distretto e, ha assicurato il responsabile delle guardie forestali, «almeno 10 persone sono entrate nella scuola per cercare di catturare il felino». Trattandosi di animali agili, è difficile renderli inoffensivi con proiettili anestetizzanti.





L'anno scorso, secondo i dati del governo, sono stati uccisi 431 leopardi. Non ci sono numeri sul numero di persone uccise dagli animali, ma è probabile che ci siano centinaia di persone ogni anno. Statistiche indicano che nelle differenti riserve indiane vivono circa 13.000 leopardi, in difficoltà sempre più grandi per l'espandersi delle coltivazioni agricole che li spingono verso i centri abitati.





La deforestazione selvaggia negli anni in India ha modificato l'equilibrio biologico dei predatori e non solo e ne ha alterato il comportamento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. I leopardi, attaccano spesso l’uomo, specialmente quegli che vivono ai margini della foresta o dei Parchi Nazionali e forse questo di mercoledì è il primo che avviene in una scuola. Difficilmente i morsi sono letali, ma le aggressioni possono essere molto pericolose. Di seguito il link dello scioccante video:

